由於新冠肺炎疫的限制，造成國際型會展的衝?，即使去年11月初規劃在德國舉辦的全球風電虛擬展（Virtual），也因技術問題而臨時喊卡，不過，10日在高雄展覽館舉辦的2021亞太國際風力發電展，除了克服技術問題，如期開幕，更率先台灣之先，進行一場虛實整合（Hybrid）的創新會展模式，成為未來國內會展、甚至是國際會展產業（MICE）的成功商業模式。

安益集團總裁涂建國10日在開幕致詞時指出，全台最大虛實整合風電產業展會，也是全台唯一、亞洲第二大的「亞太國際風力發電展」，不受疫情影響，如期舉行，10日到12日，一連在高雄展覽館展出3天。

涂建國表示，今年展覽總共有來自12個國家，超過100家業者參與，其中，丹麥、荷蘭、德國、以及瑞典等4個國家，更以以國家館形式展出，展現台灣風電產業旺盛的能量。

他說，今年的2021亞太國際風力發電展，最大的特色是，採用線上與線下，同步展出的創新功能，包括能源局、台灣港務公司、電才陸海、知洋科技、金工中心、台灣造船、華城電機、龍德造船、智頻科技、宏華營造、高雄科大、中能發電、JDN、Hampel、Atlas、Mammoet Giant、Ericsson、GCWA、RWE、DWT、PEAK Wind、以及Fred Olsen等，所有參展商，都能在會場內，擁有專屬實體攤位及O2O虛實整合攤位。

負責操刀虛實整合（Hybrid）創新模式的安益集團副總裁Robert Campbell指出，這是安益集團為了因應疫情，與國內的i Staging公司合作，引進Hybrid的會展商業模式，總共有50個國家註冊與會。

Robert Campbell表示，Hybrid的創新模式，與虛擬會展最大的不同，在於虛擬會展是空的，只透過雲端展示，而Hybrid的會展創新模式，除了具有實體的展覽實境，也同時透過雲端平台，讓世界各地的廠商、買家，可以不受空間與距離的限制，透過線上交流互動，洽談商機，成為國際風能產業最佳合作平台。

他說，Hybrid會展模式的參展者，只要花費一個攤位5萬元，即可得到如同實體參展的效能，而且，不用再花費國際機票、住宿等有形成本和無形的時間成本，「參展更具效益」。

不過，Robert Campbell也坦言，這是前所未有的模式，因此，必須說服並向參展廠商逐一說明，「過程相當艱辛」，一旦成功模式建立之後，將應用在安益集團未來舉辦的國際型會展活動。

(工商 )