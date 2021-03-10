高雄經發局長廖泰翔10日指出，去年底透過「高雄獎勵旅遊體驗之旅」，已成功爭取3場大型會展活動在高雄舉辦，預估將帶來億元商機，未來，結合亞灣區5G示範場域規劃，將會帶領會展高雄隊持續「牛年旺返」。

疫情之下的高雄會展產業不停歇，尤其是去年11月暌違28年的第59屆ICCA全球年會，更首創串聯線上線下的「混合型會議模式」(Hybrid Meeting )，寫下歷屆參與人數、總議程場次、直播時數最多，以及邀請與談者和講師人數史上新高等各項紀錄。

廖泰翔表示，延續去年ICCA年會豐碩成果，經發局會展推動辦公室在去年12月規畫「高雄會展論壇暨商洽媒合會」暨「高雄獎勵旅遊體驗之旅」等系列活動，成功爭取「2021組織知識管理國際研討會」、「2022年亞太藥學生年會」、以及「知名人壽公司獎勵高峰會」等3場大型會議活動，在高雄舉辦，至少將有約5,000人蒞臨高雄，依照2019年來台旅客消費及動向調查推估，將帶來超過1億元的商機。

他說，今年經發局將再加碼，分別在上、下半年各舉辦1場「高雄獎勵旅遊體驗之旅」，主動邀請有望爭取國際會議和展覽活動的公協學會、學校及全台500大企業等潛在買主參與，透過專業人員深度導覽介紹，體驗高雄世界級會展環境與實力，吸引更多會展活動來高雄辦理。

廖泰翔指出，去年雖受疫情衝擊，全年會展活動仍有157場次，今年截至2月，已有57場確定在高雄舉辦，將以全年200場次為目標積極邁進。

廖泰翔強調，5G AIoT是中央近年重點政策，相關計畫包含半導體、AI、5G相關建設及軟硬體等層面，市長陳其邁也超前部署後疫情時代商機，積極向中央爭取於高雄亞洲新灣區打造「5G AIoT創新園區」，不論5G AIoT示範場域，包括專頻專網、辦公空間、驗證測試環境等，市府都將逐步建置到位。

他指出，經濟部已有計畫將以高雄展覽館為5G會展示範場域，首次導入國產化5G專網系統，結合後疫情時代零接觸展會5G應用，包含異地講者浮空投影、VR 360自由視角等，提供全新型態的會展體驗，為高雄會展產業打開新市場。

(工商 )