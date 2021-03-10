海空貨運市場今年有多好，看台驊投控（2636）今年1、2月營收就知道，台驊1月營收22.05億元，較去年12月海運市場高峰的18.21億元高出21.09％，2月份即使有農曆春節長假，營收18.41億元，仍高於去年各月營收，包括去年5月航空貨運市場最高峰時的14.62億元。法人預估台驊首季EPS在2.5以上，是去年首季0.19元的13倍以上，全年獲利有機會倍增。

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，2020年度在新冠肺炎疫情衝擊下，營運表現逆勢增長，合併營收達151.6億元，年增34.66%；營業毛利24.68億元，年增22.52%；稅後淨利5.7億元，年增136.46%；每股盈餘達新台幣4.72元，年增119.53%，營收及獲利均創下歷史新高。

從業務別分析，海運業務佔營收比重為52%，其中歐美長程線超過七成，自下半年起，美國線運價優先反彈，繼之因缺櫃、缺艙及缺工造成歐洲線及亞洲線全部航線運價大幅調漲等因素，毛利高達新台幣13.42億元，較去年成長22%。

空運業務部份，因為疫情導致客載減少，也影響客機機腹載貨供給量。但由於第二季防疫物資運輸強勁，帶動貨量及運價攀升，下半年又在電子產業供應鏈需求暢旺帶動下，訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年毛利達新台幣7.06億元，年增33%。

中歐/中俄鐵路業務，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸之貨物大量轉單至中歐/中俄鐵路，2020年中歐鐵路運費調漲80%~100%，台驊集團全年貨量較去年成長超過四倍，毛利較去年增加88%。

內貿物流業務，由於中國大陸消費需求自第二季起逐步復甦，第三季起需求強勁反彈，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，以中國內貿物流業務為主的聯宇達方自第三季起由虧轉盈，全年度盈利預算達成。

以地區別來看，中國大陸地區因歐美醫療物資及庫存回補需求強勁，2020年營收較去年成長39%；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉、進出口貨物需求增長，同時間因船班艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增36%；台灣地區受惠於台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增23%。 後疫情時代，企業對供應鏈的思維模式由〝即時庫存〞，轉為〝安全庫存〞，促使廠商持續積極建立安全庫存。加上疫情緩和以及美國紓困補助款刺激消費支出動能成長，上半年度亞洲出口至歐美需求仍相當強勁。

海運市場，農曆年後迄今，因疫情造成美國塞港及缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港卸貨時間延長，加上貨物從亞洲出口需求力道續增，造成船舶及艙位供給短缺，上半年歐美長程線運價仍維持在高水位，預期海運缺櫃、缺艙問題可望於下半年開始緩解，惟航運產業結構因疫情而轉變，未來高運價將成為常態。此外，隨著全球疫苗施打率提升，下半年全球經濟有望逐步復甦成長，屆時亦步入第三季傳統海運旺季，今年航運市場將持續熱絡。

空運市場，由於遠距通訊將成為疫後新常態，電動車、5G及AI等科技新應用推出，帶動半導體及相關電子零組件需求強勁，再加上廠商調高庫存備貨水位，空運貨物運輸需求持續暢旺。另外，由於越來越多新冠疫苗核准上市，第二季起，疫苗運輸需求將會增加並佔掉大量空運運能，在目前客載貨機仍有50%以上停飛的情況下，空運運價將會支撐在高檔。

中歐/中俄鐵路的運費遠低於空運，運輸時間只有海運的1/3，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具。惟目前列車班次及貨櫃供給仍供不應求，鐵路市場需求仍相當強勁。

中國內貿物流市場，目前中國大陸內銷市場持續熱絡，加上中美貿易戰造成供應鏈重組，形成中國大陸既是生產又是消費的「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。

整體而言，目前全球疫情已趨緩，施打疫苗比例持續增加，全球經濟將穩定復甦，進而帶動整體物流市場持續成長，今年展望樂觀。

由台驊控股2020年度營運成果顯見整合物流帶來的營運綜效，2021年度將持續發揮產業控股平台效能，透過雙營運總部模式以及今年1月份自資本市場所募集的新台幣6.15億元之資金，用更完善的財務結構及充足的銀彈，引進策略夥伴，並以併購或合資方式整合上下游產業擴大市場佈局，帶領公司獲利持續增長。

台驊9日董事會通過分配現金股利3.2元，現金股利發放率為68%，以3/9收盤價計算，殖利率為6.7%。為加強與大聯大投資控股股份有限公司未來合作，董事會提名大聯大投資控股股份有限公司為本公司法人董事，本案將列入今年股東常會選舉事項。

(工商 )