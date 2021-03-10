臺東慢食節─童趣餐桌

【旅遊經 洪書瑱報導】

2021年第一場臺東慢食節即將到來！大人小孩手拉手，清明連假中4月3至4日兩天，活動日上午10點至下午3點在關山親水公園舉行，民眾在現場可以野餐郊遊，感受台東美食、慢旅遊的地方魅力！台東縣長饒慶鈴表示，無論你是不是小孩、有沒有小孩，只要你曾經是小孩，都能在「臺東慢食節─童趣餐桌」 找到屬於自己的純真原味。

臺東慢食節-慢食操

臺東慢食節-慢食操

臺東慢食節

臺東慢食節首次走出臺東市到關山親水公園舉辦，在大樹成蔭、綠草如茵的公園內，以「食物教育」和「飲食文化傳承」為主軸，邀請料理達人端出最繽紛的菜色，重現臺東各族群文化中童年的味蕾記憶、以及成長的夢想滋味。春暖花開的四月，也是臺東氣候最宜人的時刻，民眾屆時可以遊「春遊縱谷」、「慢食關山」！

台東農業處長許家豪則指出，活動中縣府特別策劃豐富多樣的料理手作體驗，並有慢市集、品味教育廚藝教室、慢食作、慢食操、慢食小教室，還有崁頂國小森巴樂舞隊演出、電光國小旮亙樂團演出，爸爸、媽媽帶著孩子一起來到慢食節，來場產地隨著步步腳印到餐桌，喚醒味覺，感受營養滿點春日田野盛會。

圖片：台東縣政府提供

(中時新聞網)