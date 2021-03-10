規劃中的國產新型「偵蒐戰鬥車」規劃及外型圖今天曝光，將解決悍馬車老舊、防護不足問題，預計明年完成首輛樣車功能驗證及研發測評，113年完成初期作戰測評。

去年雙十國慶日時，警政署出動一輛、也是全台唯一Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲，能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，是一款性能極佳的攻堅利器，引起外界矚目。

軍方在不久後透露，規劃打造4輛國產新型「偵蒐戰鬥車」樣車，相關初步規劃及外型也在國防部今天送達立法院的專案報告書中首度曝光。

國防部指出，新的國產偵蒐戰鬥車未來將替換目前「悍馬偵搜車」或「M113甲車」，目的是解決悍馬車裝備老舊、馬力不足、維保困難、防護力不足、火力薄弱及缺乏監偵裝備等問題，新型國產戰鬥車未來將有效提升新成立的聯合兵種營偵蒐能力。

國防部表示，新型偵蒐戰鬥車的主合約商由軍備局第209廠擔任，各項子系統分工上，工研院負責動力傳動系統、轉向承載系統、剎車中央胎壓系統及空調系統、電力電控系統等5大部分；中科院負責偵搜系統與底盤載具系統的車內通話系統、濾毒系統。

遙控槍塔系統、車身構型與外掛裝甲、滅火系統等等，則由軍備局209廠、205廠及202廠協力完成。

研製時程上，國防部指出，今年將完成首輛樣車整合開發，規劃111年完成第1輛樣車功能驗證及研發測評，預計113年完成初期作戰測評。

除了偵蒐戰鬥車外，國防部目前也正進行105公厘輪型戰砲甲車的研製。國防部指出，中科院已向美國採購2門M68A2戰車砲管，美國政府已在去年12月4日核准輸出許可，將在今年9月交貨，因此首輛樣車可以在今年完成系統初步整合，並在111年進行研發測試、112年進行初期作戰測評。

據了解，砲管為外購，但未來量產型可望以技術轉移方式在台研製，而未來戰砲車的後座力將可減少超過70%，符合台灣作戰環境，具備跨區增援、快速打擊能力，未來也將編裝在新成立的聯合兵種營。（編輯：郭無患）1100310

(中央社)