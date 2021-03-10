台帛旅遊泡泡目前仍在洽談中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，我國目前已提出旅遊者返台後進行加強版自主健康管理，在第5天進行核酸檢測等策略，但帛琉方卻希望實施入境的抗原快篩，因此目前仍在協商中。

陳時中今天陪同立委進行考察，接受媒體聯訪時談到台帛旅遊泡泡的進度，指出帛琉方一開始提出入境者實施抗原快篩的要求，但我方認為會有偽陽性的問題，希望改成核酸檢測，另外我國旅客返台後，需進行強化版自主健康管理，並要在5天後進行核酸檢驗，若為陰性可轉為一般自主健康管理。

陳時中說，台帛旅遊泡泡是雙邊協議，目前我方的大方向與原則皆以訂出，會盡速與帛琉展開溝通，只要雙方合意就可執行，至於我方反對入境接受抗原快篩的原因，則是擔憂旅客會因偽陽性打亂旅程規劃，因此建議採用核酸檢測。

上周我國到貨11.7萬劑AZ疫苗，陳時中表示，目前封緘程序都照正常程序進行，只要檢驗完畢、時序安排完成後就可以開打，至於下周三有無機會？他認為現在還有很多項目待檢驗，但若是大家要問有沒有機會，相信當然是有的。

陳時中也透露，上周曾與國內醫療機構開會，講述疫苗接種的相關事項，同時也詢問基層醫護接種的意願，他表示，大部分的人意願都很高，目前初步看來有7成以上的人員願意施打。

(中時 )