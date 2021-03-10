美利達(9914)2月及前2月營收同步創同期新高紀錄，2月營收更是8個月來的新高，盤中受到買盤簇擁，推升股價漲幅逾3.5%。美利達1月營收年增26%，2月缺櫃及缺料情形漸漸，2月營收達26.99億元，為8個月新高，月增26.74%，年增60.91%，目前歐美市場需求度仍高，3月大陸區又將進入銷售旺季，法人預期，3月營收表現將優於2月，首季業績樂觀以待。

目前自行車經銷商與零售端庫存偏低，自行車潛在市場擴大，支撐美利達傳統及電動自行車出貨動能。全球自行車零組件領導廠商Shimano看好2021年營運前景，預期自行車部門營收將成長24%，增幅可望創7年來最大。

美利達2月銷售台數97,475台，年增55.71%；營收淨額26.99億元，年增60.91%。累計前2月銷售總台數183,078台，年增50.05%；營收淨額48.29億元，年增43.74%。

另外，美利達在出口歐、美市場高級自行車及電動自行車的台灣廠方面，2月銷售台數62,863台，年增31.89%；營收淨額21.35億元，年增65.85%。累計前2月銷售台數126,327台，年增39.07%；營收淨額38.24億元，年增45.83%。

(時報資訊)