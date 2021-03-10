美系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，目前NAND依舊處於賣方市場，且第二季持續樂觀，群聯將因此受惠，維持群聯加碼評等、目標價508元。

美系外資表示，NAND價格持續上漲，現階段NAND控制器持續為賣方市場，且也繼續看到從3月開始的NAND價格依舊有上漲的潛力，這將繼續扮演群聯股價的向上動能，預計群聯上半年毛利率仍有成長空間，主要是由於更好定價優勢和低成本原始NAND庫存，預計群聯第一季、第二季毛利率將分別成長至25.4%、26.1%，維持加碼評等、目標價508元。

美系外資表示，因2月美國德州發生大雪，衝擊到全球SSD控制器IC供應變得越來越緊張，DramExchange調查最近提高了其對第二季度NAND產業的看法，包括消費SSD平均銷售價格季增上看3~8%、企業SSD平均銷售價格則季增0~5%，另外，NAND快閃總數量上升幅度為3~8%，NAND價格上漲顯示著群聯利潤率的提高。

(時報資訊)