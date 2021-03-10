新冠肺炎疫情使國際觀光旅遊業陷入低潮，但文創設計旅店集團承億文旅仍持續打造島鏈計畫，除了預計暑假前及年底開幕迎賓的日月潭及高雄據點外，明年預計在台東池上、嘉義仁義潭持續拓點，目標在2024年將飯店據點拓增至11家、並完成IPO上櫃計畫。

2011年創立的承億文旅集團，以捕捉各城市美學視角及創新旅遊規畫，打造異於傳統飯店的主題式住宿體驗，目前擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點，兼具城市型文創設計飯店及度假休閒飯店類型。

承億文旅集團持續打造島鏈計畫，標得日月潭文武廟附屬「景聖樓」旅館經營權，預計暑假前開幕迎賓。同時，亦與台壽保簽約高雄總圖會館BOT案旅館營運，將斥資近10億元打造五星級規格的全新高端品牌「承億酒店」，預計將在今年底試營運。

承億文旅表示，此次傾力擘畫具五星級飯店規格的全新飯店品牌「承億酒店」，結合高端硬體設施與集團擅長的文創設計美學實力，以新型態旅遊體驗呈現高雄的人文底蘊、港都熱情及高雄市總圖書館的閱讀力，目標打造為高雄市的最佳城市代言平台。

除了緊鑼密鼓籌備中的日月潭及高雄新據點外，承億文旅集團打造島鏈計畫不停歇，預計明年將進軍台東池上、嘉義仁義潭持續拓點，目標至2024年將集團飯店據點拓增至11家，並完成IPO上櫃計畫。

(時報資訊)