台驊控股營收及獲利創下歷史新高，2020年合併營收達新台幣151.6億元，年增34.66％；營業毛利達新台幣24.68億元，年增22.52％；稅後淨利達新台幣5.7億元，年增136.46％；每股盈餘達新台幣4.72元，年增119.53％。

台驊控股集團董事長顏益財表示，台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，2020年度在新冠肺炎疫情衝擊下，營運表現逆勢增長，目前全球疫情已趨緩，施打疫苗比例持續增加，全球經濟將穩定復甦，進而帶動整體物流市場持續成長，今年展望樂觀。

從業務別分析，台驊海運業務佔營收比重為52％，其中歐美長程線超過七成，自下半年起，美國線運價優先反彈，繼之因缺櫃、缺艙及缺工造成歐洲線及亞洲線全部航線運價大幅調漲等因素，毛利高達新台幣13.42億元，較去年成長22％。

空運業務部份，因為疫情導致客載減少，也影響客機機腹載貨供給量。但由於第二季防疫物資運輸強勁，帶動貨量及運價攀升，下半年又在電子產業供應鏈需求暢旺帶動下，訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年毛利達新台幣7.06億元，年增33％。

中歐／中俄鐵路業務，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸之貨物大量轉單至中歐／中俄鐵路，2020年中歐鐵路運費調漲80％~100％，台驊集團全年貨量較去年成長超過四倍，毛利較去年增加88％。

內貿物流業務，由於中國大陸消費需求自第二季起逐步復甦，第三季起需求強勁反彈，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，以中國內貿物流業務為主的聯宇達方自第三季起由虧轉盈，全年度盈利預算達成。

以地區別來看，中國大陸地區因歐美醫療物資及庫存回補需求強勁，2020年營收較去年成長39％；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉、進出口貨物需求增長，同時間因船班艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增36％；台灣地區受惠於台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增23％。

(中時 )