日式燒肉龍頭乾杯旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」進駐「台南」美食之都，開幕後連續一週餐期時段均滿座，過年期間更是場場客滿，來客數衝破4,000人，成功帶動麻辣品牌業績較去年同期成長80％，挹注業績成長。

2月自結合併營收2.9億元，月增9.57％、年增115.71％，累計1月至2月自結合併營收5.55億元，較去年同期3.99億元，年增39％。乾杯表示，受惠農曆春節加持，旗下餐飲品牌均表現亮眼，海外事業更擺脫疫情衝擊、超越以往水準，單月及累積雙創歷史同期新高。

去(109)年受疫情影響，乾杯集團中國大陸事業配合政府防疫無法營業，今年徹底擺脫疫情影響、市場消費信心恢復，加上過年節慶聚餐商機，使海外營收寫下同期新高紀錄。海外事業同時也積極進行汰弱留強，相較於前(108)年同期店舖數增加1家，營收大幅成長超過40％，顯示體質改善奏效，乾杯集團也將趁勝追擊重啟海外展店計畫，積極找尋物件擴大營業版圖，滿足更多饕客用餐需求。

今年受疫情影響，農曆春節假期國人無法出國消費，助長餐飲內需市場，乾杯集團旗下餐飲品牌推出新年套餐搶客，營收表現亮眼，更搶於農曆連假前搶進台南。同時電商平台「乾杯超市」受惠年節在家圍爐需求，鍋物、燒肉禮盒熱銷，帶動外販事業業績較去年同期成長近一倍。

展望後市，3月通常是國人喜愛到日本賞櫻花、啖美食的季節，「黑毛屋本家」推出標榜「黑鮪魚3吃」的日式鄉土鍋物「蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋」，滿足無法出國、鍾情於日式美食的饕客；迎接白色情人節，「和牛47」推出限定情人套餐吸客，與「麻辣45」皆擁有高樓景觀視野，為情人約會的人氣選擇，搶攻浪漫商機。

(中時 )