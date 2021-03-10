愛美的人小心了！近年來民眾使用光電設備做除皺、除毛、淡斑已經日益普及，但不良反應也時有所聞。數年前國內有婦女做了全身麻醉，打電波後再打音波除皺，臉部卻冒出葡萄狀水泡，3度灼傷。香港過去也有民眾在美容院使用聚焦音波去除眼部細紋，卻照到眼睛，導致白內障。醫師提醒民眾，做醫美前，一定要找合格的醫院和醫師，討論自己是否適合。

食藥署醫粧組科長葉旭輝表示，市面上常見的醫學美容光電儀器類型包含雷射、脈衝光、電波、聚焦超音波等。皮膚雷射、脈衝光的作用原理是利用特定波長或波段的雷射光照射目標組織，使其受破壞而達到治療色斑、除毛等效果，在台許可證有395張。

另外，電波是以高頻率的無線電波作用於深層皮膚，藉由熱能使膠原蛋白受熱而緊縮或重組，以達到減少皺紋及細紋的效果，，在台許可證有26張。而聚焦超音波是則將超音波以聚焦的方式聚集能量，作用於深層皮膚、皮下組織層或表淺肌肉筋膜層，以達到拉提、改善皺紋或是破壞脂肪細胞等之目的，許可證有17張。

台大醫院皮膚科兼任主治醫師王修含特別分享了過去曾出現的不良反應案例，數年前國內有一名婦女為了去除皺紋，做了全身麻醉，打了電波再打音波，結果因為能量太強，加上處於麻醉狀態，對疼痛沒有反應，術後整臉冒出葡萄狀水泡，約有3度灼傷。另在香港曾有個案在美容院去處眼部細紋，眼睛被聚焦音波找到，最終視力受損，出現白內障。

王修含表示，光電設備的雷射光束會造成眼部傷害，光電能量則會造成組織傷害。為保護眼睛，不應直視雷射光束、要配戴護目鏡、移除身上的反光物質、手術也要避開眼睛周圍。組織方面，則要避免靠近金屬植入物以免過熱，也不能全身麻醉治療，以免對疼痛沒有反應引起嚴重灼傷。民眾做醫美前，一定要找合格的醫院和醫師，討論自己是否適合。

食藥署表示，目前美容醫學光電設備是以第2等級醫療器材列管，須經審查產品的安全性及效能後，才可取得上市許可證。為保障自身消費權益和安全，民眾除了學習認識醫療器材，接受治療前可先向相關醫師諮詢，並遵照醫囑，另可上食藥署網站的許可證資料庫查詢。如有發現不良品或使用時／後發生不良反應，請至藥物食品化粧品上市後品質管理系統通報，或撥打不良反應通報專線(02)2396-0100進行通報。

(中時 )