台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，與東山路下匝道交會處，台74線交通尖峰時段車流量大、易塞車，經常有大貨車按鳴喇叭，嚴重影響學習品質，經地方爭取，將在台74線周邊道路設置「鄰近學區禁鳴喇叭」告示牌面，提醒用路人，未來行經此路段勿鳴喇叭，若違反按鳴喇叭規定，將被處以300元以上600元以下罰鍰。

台74線快速道路平日尖峰時段車流量大，廍子國小緊鄰74號快速道路旁，長期飽受噪音干擾，苦不堪言，北屯區民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮接獲陳情，10日辦理聯合會勘，要求設置標示牌與隔音牆改善噪音。

交通部公路總局第2區養護工程處指出，將辦理噪音監測，並視監測結果辦理隔音牆設置外，短期間，將在台74線周邊道路設置「鄰近學區禁鳴喇叭」告示牌面，提醒用路人。出席會勘的台中市政府交通工程科長周志遠也允諾，平面道路部分，同步辦理。

包括莊競程、曾朝榮服務處主任曾咨耀，以及交通部公路總局第2區養護工程處處長劉世桐、公路總局第2區養護工程處員林工務段段長陳舜賢、廍子里長董銘成、廍子國小校長張榮林、台中市政府交通局、市警五分局等人都到場關心。

民進黨立委莊競程表示，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，台74線交通尖峰時段車流量大，易塞車，經常有大貨車按鳴喇叭，嚴重影響學習品質，有必要設置標示牌，以及隔音牆，杜絕交通噪音干擾，維護學童學習權益。

廍子國小校長張榮林指出，廍子國小為新設立學校，於2020年度開始招生，後續2期工程教室甚至緊鄰台74線快速道路不到20公尺，他建議，自太原路西向24．2K至23．6K路段與太原路匝道設置標示牌及隔音牆，以確保師生學習與教學品質。

交通部公路總局第2區養護工程處長劉世桐說，針對廍子國小1期校舍噪音問題，將先分析噪音源再據以訂定改善對策。2期校舍竣工後由公路總局第2區養護工程處員林段辦理噪音監測，並視監測結果（超標時）辦理隔音牆設置。

劉世桐表示，為維護學校教學品質，將儘速在學校周邊道路設置告示牌面「鄰近學區禁鳴喇叭」，並建議校方種植行道樹抑制噪音，2期校舍考量降噪需求納入設計等短期改善計畫，降低噪音干擾。

(中時 )