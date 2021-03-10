普生（4117）受惠印度、印尼等地區訂單需求保持暢旺，客戶持續加大RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品拉貨力道，2月營收5,023.6萬元，續創歷年同期新高記錄，並較去年同期成長213.56％，一舉烘托前2月營收1.04億元，年成長256.2％。

普生表示，良好訂單需求挹注整體產能稼動率仍保持一定水準之上。除持續因應客戶訂單需求，適當調配竹科廠生產效率，並仍採取多元檢測試劑產品線提高整體接單動能，第一季營運審慎樂觀。

普生總部設於新竹科學園區，廠房面積約1100坪，最大優勢在於擁有研究、開發、製造、銷售到檢驗服務之完整供應鏈體系，已開發完成80多種產品，目前銷售至全球40多國。

普生指出，全球為因應新冠肺炎疫情之防疫監控，持續創造檢測試劑良好接單環境，旗下RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA新冠肺炎抗體試劑等新冠肺炎試劑全系列產品陣容擴大接單競爭利基，並取得印度地區RT-PCR核酸試劑之政府大型標案訂單。

此外，普生旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑，隨著各國陸續進行疫苗施打，為追蹤抗體保護強弱程度，亦陸續取得中東地區小量訂單，有助於堆疊整體營運良好成長動能。

普生目前積極深化既有RT-PCR核酸試劑、拓展ELISA新冠肺炎抗體試劑於印度、印尼等地區接單需求，並進行可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑(GB SARS-CoV-2 Influenza A/B Multiplex PCR)產品戮力進行台灣、美國等地相關認證申請，以期營運更上層樓。

(工商 )