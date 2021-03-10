工商協進會理事長林伯豐10日指出，2021年是充滿希望與轉機的一年，然而仍充滿變數，特別是目前台灣在水、電、疫苗都有「缺」的危急，他也因此提出包括加強水庫清淤、藻礁公投若通過，應重新思考核能、多元採購疫苗等三建言。

工商協進會10日召開理監事會議，林伯豐在致詞時指出，2021年是充滿希望與轉機的一年，疫苗開打，疫情有望逐漸趨緩、美中貿易對抗出現轉機，以及國內外股市穩定發展等，國際經濟交流恢復正常，指日可待，但工商界仍期盼政府協助企業把握契機。

首先是，林伯豐說，台灣多數水庫見底，建議政府趁機會加強水庫清淤，並強化農業用水管線化，以及水資源的支援調度。

第二，林伯豐直言，藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，建議政府務必超前布署，公布最新「全國電力資源供需報告」，預先擬訂符合減碳時程之備用能源政策，重新思考核能供電，並完善現有電價穩定機制。

第三，林伯豐表示，雖然台灣即將開打疫苗，但相較國際情況，已明顯落後，建議政府多元採購疫苗，凡是經過WHO認證的國外疫苗，都可考慮納入採購對象，並繼續提供資源協助國內業者研發國產疫苗。

(工商 )