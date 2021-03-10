9日晚間美國科技股大彈，納指飆3.69％，創四個月最大單日漲幅。港股10日早裂口高開後表現反覆。

香港信報報導，恒生指數10日高開482點，報29,255點，一舉重上兩萬九、50天線（約29,024點）及10天線（約29,211點），但已屬半日高，開市後走軟，A股滬指曾倒跌，恒指亦倒跌62點，見28,710點半日低。之後中港股市齊回穩，恒指曾復漲逾260點，但受制50天線。

恒指10日中午收報28,904點，漲130點，漲幅為0.5％，大市成交額達1,134.03億港元。國企指數報11,111點，漲138點，漲幅為1.3％。科指漲3.6％，報8,351點。A股亦造好，滬指半日漲0.67％；深成指漲1.52％。

藍籌股方面，大和籲低撈藥明生物，股價漲6％；石藥獲治癌新藥獨家授權，股價漲5.8％；蒙牛漲3.5％。相反，九置跌2.9％；長和跌2.3％；建行跌1.5％。

(工商 )