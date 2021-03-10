美國科技股大漲，帶動今(10日)亞洲股市開高，台北股市開盤即上漲百餘點，但反彈無力，走勢震盪往下，終場加權股價指數以15911.67點作收，上漲58.58點，收復5日線，台積電開盤雖站上600元，可惜並未站穩，收盤小漲2元，收在597元，投資人觀望，成交值不到3000億元。

台股開盤以15921.45點開出，隨即上攻至15980點，上漲百餘點，距離萬六關卡僅一步之遙，受惠ADR上漲2.15%，台積電股價開盤也來到601元，上漲6元，重新站上600元，不料之後賣壓出籠，股價甚至一度翻黑到593元，尾盤最後一盤湧進7千多張大單，將台積電逆勢收紅。

聯電今日開高震盪，收盤小漲0.2元，收在46.55元，聯發科也開高走低，收盤下跌15元，收在864元的價位，股王大立光則是開低走低，雖然開盤後一度翻到平盤之上，但仍不敵賣壓，拖累電子類股，金融指數今日持續走高，上揚6.8%，傳產股則是漲跌互見，塑化、紡織類股走升，扮演撐盤角色。

10年期美債殖利率9日跌到1.55%以下，科技股反彈走升，低迷許久的特斯拉股價收盤大漲近20%，台積電ADR也漲逾2%，而拜登提出的1.9兆美元紓困法案也即將在眾議院表決，激勵美國股市全面收紅，道瓊工業指數終場上漲30.3點，收在31832.74點；那斯達克指數收盤大漲464.66點，收在13073.82點；標準普爾500指數終場大漲54.09點，收在3875.44點；費城半導體指數收在2932.21點，也大漲169.46點。

(中時新聞網)