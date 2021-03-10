代表受贈的明禮國小、永靖國中也很懂得回饋，自願協助分裝配發提供給縣內8000組的口罩，還幫忙分裝要給嘉義、台南、高雄、屏東等中南部家扶中心約4萬組口罩。(吳建輝攝)

未來全台將有約20萬個弱勢學生、長輩，可以收到AIRism口罩，對抗疫情。(吳建輝攝)

台灣採印協會及台灣優衣褲有限公司，聯合捐贈8000個「UNIQLO AIRism口罩」給彰化國、中小共93所學校，AIRism口罩不僅對防疫增添保障，能重複清洗的特性，讓弱勢家庭省下不少購買口罩的開銷，10日彰化縣長王惠美代表受贈並頒發感謝狀，感謝台灣採印及台灣優衣褲共同造福彰化學子，一起為防疫努力。

台灣採印協會理事長周傑表示，這次協助台灣優衣庫捐贈口罩，一共捐贈10萬組AIRism口罩，價值約4000萬元，未來彰化的部分將從永靖國中開始，分送到各家扶中心及弱勢機構等，預計3月16日前所有受惠的小朋友都可以收到。

台灣優衣庫有限公司海外行銷暨宣傳戰略部副理蕭斐璠說，AIRism口罩至少可以重複清洗20次，且還能達到一定的防護力，絕對能守護弱勢學生、長者的健康，也謝謝王縣長的團隊、永靖國中師生，台灣採印協會等協助，一起將口罩轉交給偏鄉地區的弱勢家庭學童。

王惠美表示，開春就感受到台灣採印及台灣優衣庫滿滿的愛心，不僅讓防務增添保障，更有暖暖的愛，而代表受贈的明禮國小、永靖國中也很懂得回饋，自願協助分裝配發提供給縣內8000組的口罩，還幫忙分裝要給嘉義、台南、高雄、屏東等中南部家扶中心約4萬組口罩。

王惠美說，再次感謝台灣採印及台灣優衣庫，為國內防疫做努力，透過愛心捐贈，讓緊張的防疫工作，多了一點溫暖及滿滿的愛心，未來全台將有約20萬個弱勢學生、長輩，可以收到AIRism口罩，對抗疫情。

(中時 )