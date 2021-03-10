台驊投控(2636)董事長顏益財指出，今年海、空、鐵、陸需求依舊暢旺，今年上半年樂觀沒有懸念，法人估計，台驊投控第1季營收及獲利將再創歷史新高，全年營運也將優於去年。

台驊投控2020年營運創高，今年前2月營收40.46億元，年增175.02％，持續繳出亮麗成績。顏益財表示，去年第1季基期低，目前海、空、鐵、陸四大業務齊揚，甚至屢創新高，上半年相當樂觀。

至於下半年，他認為要觀察三個狀況，1.疫情控制情況、客機是否復航，有復航空運運價會穩定；2.海運來看，留意貨櫃周轉率、船班準時率，以及船員、碼頭工人、倉庫工人、卡車司機是否在疫苗施打後，運力能否恢復正常，讓供需恢復正常；3.代表運價表現的重要指數SCFI(上海出口集裝箱結算運價指數)漲、跌幅表現。

海運市場農曆年後至今，因疫情造成美國塞港及缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港卸貨時間延長，加上貨物從亞洲出口需求力道續增，造成船舶及艙位供給短缺，上半年歐美長程線運價仍維持在高水位，預期海運缺櫃、缺艙問題可望於下半年開始緩解，惟航運產業結構因疫情而轉變，未來高運價將成為常態。顏益財認為，2021年船舶運力供給成長不大，今年運力成長估計3.4％，需求成長5～5.5％，亞洲到美國成長8％，亞洲到歐洲4.4％，亞洲成長10％，海運運價今年愈小不易。

空運市場由於遠距通訊將成為疫後新常態，半導體及相關電子零組件需求強勁，再加上廠商調高庫存備貨水位，空運貨物運輸需求持續暢旺。另外，由於越來越多新冠疫苗核准上市，第2季起，疫苗運輸需求將會增加並佔掉大量空運運能，在目前客載貨機仍有50％以上停飛的情況下，空運運價將會支撐在高檔，顏益財空運運價變化要到第3季後再觀察。

中歐/中俄鐵路的運費遠低於空運，運輸時間只有海運的1/3，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具。惟目前列車班次及貨櫃供給仍供不應求，鐵路市場需求仍相當強勁。

大陸內貿物流市場，目前中國大陸內銷市場持續熱絡，加上中美貿易戰造成供應鏈重組，形成中國大陸既是生產又是消費的「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。

(時報資訊)