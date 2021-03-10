台北杜鵑花季白色情人節登場 商圈攜手盼度危機。（吳康瑋攝）

台北杜鵑花季將於3月14日白色情人節正式展開，今年以吉祥物「熊讚」作為主角，在大安森林公園打造「熊讚杜鵑花公園」，副市長蔡炳坤指出，北市府為振興周邊商圈，也串聯永康商圈、台大公館商圈超過120家店家，祭出優惠活動，盼發揮產業結盟最大效益，店家紛紛推出各種消費驚喜，邀全民同樂。

蔡炳坤表示，杜鵑花季從14日開始，21日更將舉辦音樂會，安排新生代歌手魏嘉瑩、黃奕儒、陳零九、杜力以及陳芳語高歌，預計吸引大批民眾前往參與，到時候將帶領周邊商圈迎來無限商機，從谷底復甦反彈，市府也安排手作文創市集，邀請新創青年一起展現在地產業源源不絕的競爭力，更有各種大獎待民眾集點抽獎。

永康國際商圈協會副理事長劉珈君表示，對於政府積極拓展商權產業結盟的作為，商圈店家非常期待，也希望花季正式起跑時，能有更多遊客湧進商圈支持永康在地店家，歡迎大家與親人一起前來共享杜鵑花季，一起享受永康國際商圈的創意、美食，她強調，永康商圈攜手台大商圈等北市商圈店家，團結疫心、期待帶領台灣商業從谷底逆轉勝。

北市觀傳局指出，從市長柯文哲上任到現在6年多時間，積極在北市各地種下許多植被，預計年底前種滿85萬棵杜鵑花樹，從台大校園一直到大安森林公園，延續到仁愛路，並且這次在城南地區的永康公園及溫州公園也設置熊讚與杜鵑花主題的情境打卡裝置，讓民眾拍照。

北市觀傳局城市旅遊科長朱品澤提醒，民眾參與花季賞花全程仍需配戴口罩、量額溫、消毒，且音樂會期間欲進入露天音樂台舞台前管制區域，與台北市跨年晚會相同，也採取「實名制」，僅開放1000人入場。

(中時 )