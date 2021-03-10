新北市鶯歌火車站近期對第2月台電梯施工，貼出公告，要求行動不便乘客至桃園轉乘北上，遭民眾怒批「不夠人性」，鶯歌火車站長劉毓仁表示，鶯歌站月台空間窄小，沒有跨越軌道便道，經討論後僅能採取轉乘措施，盼民眾包涵。（記者蔡雯如翻攝）

新北市鶯歌火車站因設備老舊，近期陸續進行電梯維修工程，且預計明年8月完成增設4座電扶梯，站方近日貼出第2月台電梯施工通知，要求行動不便旅客北上乘車，須乘搭南下列車到桃園轉乘，通知一出後民眾紛紛抱怨「回家的路有這麼難？」質疑台鐵施工前配套措施未做足。鶯歌火車站長劉毓仁表示，鶯歌站月台空間窄小，且各月台僅有一部電梯，沒有跨越軌道便道，經討論後僅能採取轉乘措施，盼民眾包涵。

鶯歌火車站近期對第2月台施工，車站貼出公告指，施工期間將封閉第2月台電梯、北邊樓梯，行動不便乘客欲往北上乘車，須至第一月台搭乘南下列車至桃園轉乘北上，若有行動不便乘客搭乘北上列車，欲在鶯歌火車站下車，也須搭至山佳或樹林車站轉乘南下列車回第一月台。

對此，周邊居民紛紛抱怨，怒批台鐵施工前未考量身心障礙族群需求，準備配套措施。蔡姓民眾表示，身心障礙者通勤已相當辛勞，回家竟然要轉乘，從鶯歌搭火車到桃園再北上，時間須多出半小時左右，無法接受台鐵作法，質疑他們為何不建便道供乘客通行。

新北市議員蘇泓欽表示，鶯歌站每天平均有1萬人次進出，電扶梯還沒開始動工，台鐵就著手更新電梯，造成民眾不便，要求民眾轉乘的做法前所未聞，一來一往通勤浪費時間，對行動不便的人士太過煎熬，呼籲台鐵應加派志工或服務人員，加速電梯施工工期，協助不便旅客進出月台，不是一味把問題丟給民眾。

劉毓仁表示，鶯歌站站體較小，各月台僅有一部電梯，施工過程民眾僅能靠樓梯上下月台，而站內人手不夠，真的無法協助輪椅族上下樓梯，加上站內沒有跨越軌道的便道，經多次討論後僅有轉乘方法改善，而第2月台電梯工期約2個月，預計3月底完工，但第一月台也將陸續更新電梯、電扶梯，工期預計1個多月，同樣會採取轉乘方式，將與地方人士多溝通，敬請民眾多包涵。

(中時 )