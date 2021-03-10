立法委員蔡適應購買台灣鳳梨捐贈給基隆家庭扶助中心的弱勢家庭。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

立法委員蔡適應與台灣數位電商創新協會副理事長胡世均，為響應「支持台灣鳳梨」，購買台灣鳳梨捐贈給基隆家庭扶助中心800戶弱勢家庭，幫助台灣農民及弱勢家庭。

立法委員蔡適應表示，2月底大陸片面指出台灣鳳梨有介殼蟲的問題，並在3月1日全面中斷台灣鳳梨的進口，對於台灣鳳梨的供應銷售產生許多問題，因此，決定和台灣數位電商創新協會的許多朋友，一起來發起認購台灣鳳梨，捐贈給基隆家扶中心的活動，也透過基隆市的果菜市場和蔬果、青果商業同業公會，幫忙向中南部鳳梨產區採購。

蔡適應說，我國鳳梨出口，這個月有明顯的上升，尤其在日本、歐美許多國家，陸陸續續的有訂單進來，所以也請大家放心鳳梨的價格會維持平盤的狀況，同時讓台灣及國際的朋友，有機會吃到優質的鳳梨。

基隆家扶中心現場代表所有受扶助家庭，回贈台灣數位創新協會、立法委員蔡適應感謝狀，基隆家扶中心扶幼委員會主任委員王仲敏表示，感謝各位企業主和蔡適應委員，一起幫助農民、扶助弱勢，讓大基隆地區受家扶中心幫助的800戶家庭，可以品嚐到高品質的台灣鳳梨。

台灣數位電商創新協會副理事長胡世均指出，台灣的鳳梨品質世界第一，放眼世界都是非常珍貴的水果，許多在地中小的企業，也都以實際行動來力挺台灣鳳梨。

現場除了捐贈鳳梨外，基隆市果菜市場也現場教導與會的成員如何削鳳梨，介紹台灣目前在市面上的鳳梨種類，果菜市場主委陳正成也提醒大家，台灣鳳梨的盛產季節大約在3月到5月，甜度也都很不錯，希望每位朋友都能支持台灣的農業。

(中時 )