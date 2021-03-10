2021年三大亮點政策，金管會最想推動！金管會主委黃天牧10日公開表示，「新電支條例法案、身心障礙者保護、新財管業務」三大政策都在今年會有新進展，也是他最想推動的政策。

黃天牧指出，2021年7月1日新電子支付機構管理條例與相關子法就會開始上路施行。如此一來，電支機構平台就可以作跨機構匯款，也可以跟銀行作金流往來。舉例來說，民眾未來出去聚餐想要各付各的就可以透過自己慣用的電支帳戶來交易，而且在平台上，還有集點優惠措施、小額外匯也可儲存匯款，對台灣進入非現金支付領域的速度可以快速提升。

黃天牧進一步指出，「身心障礙者、弱勢民眾」也是金管會最關心的。2020年金檢時發現許多保險公司對身心障礙者在投保上有不公平待遇、金管會已有處份，2021年底前會有一套對於身心障礙者投保該注意的程序規範出爐。金管會重視普惠金融、對弱勢者的照顧，

第三大亮點則是高階財管業務第二階段的金融機構名單出爐。獲准開辦的金融機構就可辦理高階財管業務，讓台灣富裕民眾的理財需求也可滿足。

金管會在2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並分二梯次受理銀行申請辦理本項業務。第一階段是9月15日，共計9家申請，最後只有三家獲選：中信銀、兆豐銀及上海商銀，核准後每三年檢視一次。第二批受理期限為2021年2月，預計第2季公布審查結果。券商未分階段，目前已有4家獲准開辦：元大證、兆豐證、永豐金證與國泰證。

(工商 )