讓年輕小資族也能買得起「熱門股」，金管會主委黃天牧10日表示，今年6月之後會推動的台股造市制度，將會以EPS（每股獲利）佳，但日均交易量、周轉率、波動率偏低的指標，選出數十檔被市場忽略的優質股，由券商進行造市或流動性提供，拉高本益比後，增加投資人投資的興趣。

黃天牧表示，這些股票的價格應更容易入門， 說不定會比現在的熱門股價格低，對年輕人來說更容易入門投資。投資人增加，對被投資的上市櫃公司來說，籌資成本也會降低，創造多贏。

金管會已開始推動資本市場藍圖，黃天牧表示，2020年台股價量齊揚，但金管會更重視的是制度精進，如公司治理、永續發展等，台股有46％是外資，其更重視財報透明、公司治理及永續，所以金管會要推動精進台股制度的藍圖。

黃天牧強調，未來重點在金融科技、銀髮族投資、永續及交易制度公平，今年7月也將推出符合中小企業需求的創新板、戰略新板，即掛牌企業的獲利、資本需求，都盡量簡化，讓資本市場符合產業發展的趨勢，黃天牧並評估：「二、三年後台灣資本市場應就能跟國際並駕齊驅！」

對於近來大家都討論台股交易是不是有Ｍ型化現象，即投資都集中在少數特定股票，出現高價熱門股。

黃天牧表示，台灣有很多優質股票，但流動性低，因此金管會要推動造市制度，由證交所、櫃買中心，依相關指標，選出EPS佳，但日均交易量、周轉率、波動率較低的個股，由券商擔任造市者及擔任流動量提供者，會選幾十檔股票，透過造市與流動量提供，促進市場發展， 提高本益比，就會有投資人願意投資，企業籌資也會比較便宜，讓「股市發展更均衡，不是集中在少數熱門股」，年輕人也有機會買得起下一階段的熱門股。

(工商 )