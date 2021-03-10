前年世界大賽MVP、華盛頓國民隊的「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），今（10）日在春訓熱身賽初登板，對戰休士頓太空人隊，剛好是前年世界大賽的對手。小史投1.2局、用38球，送出4次三振、有1次四壞球，無失分，最後雙方4比4平手，小史無關勝負。

史崔斯柏格2019年拿下18勝6敗、自責分率3.32佳績，幫助國民隊贏得首座世界大賽冠軍，自己也獲選MVP。球季結束後與國民簽下7年2.45億美元的大合約，一度創大聯盟投手紀錄，但馬上被洋基隊寇爾（Gerrit Cole）打破。去年小史因右手不適動刀治療手腕，整季只出賽2場投5局，戰績1敗、自責分率10.80。

32歲的史崔斯柏格生涯傷痛不斷，他自己都說至少有10次進入傷病名單的經驗，2012年還動過手肘韌帶置換手術（TJ）。傷後復出對他而言早已習以為常，今天是他近7個月來首次出賽，小史表示：「其實和去年春訓也沒什麼不同，我想這應該是一種解脫。」他甚至覺得球速、控球都比受傷前還理想。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，史崔斯柏格的狀況不錯，春訓期間預計會讓他先發5次，今天原本設定35球，如果一切順利，開季後就可加入5大先發輪值的行列，教練團對他充滿期待，也會小心觀察其狀況。

(中時 )