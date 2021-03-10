德基水庫慘旱，水位創47年來新低，河床淤泥與旁邊的山壁全都露出。（圖／李承中提供）

德基水庫水位創47年來新低，河床的灰色淤泥露出，周遭的植物枯黃。（圖／李承中提供）

水情持續告急，中部最大的德基水庫蓄水率創47年新低記錄，蓄水率僅剩9.7％，位於德基水庫上游集水區的佳陽沖積扇河道最新慘況曝光，只見河床底部全部裸露出來，原本給水走的水道，全變成砂石路，兩側山壁聳立，原本沉在水底的枯樹也全露出，對照旱災前，綠水環繞山頭的景象，讓網友忍不住驚呼，有如兩個世界。

位於台中市和平區大甲溪上游的德基水庫，水位持續探底，創開庫47年來新低紀錄，9日上午7時蓄水率跌破一字頭，只剩個位數9.93％，今天下午1時再降至9.7%。若水位持續下降，德基恐成為台灣首個宣告停供的水庫。

德基水庫慘旱、水位創47年來新低，河床淤泥、山壁全都露。（圖／李承中提供）

德基水庫大缺水，河床底部的淤泥以及山壁全都露出來。（圖／李承中提供）

德基水庫之前水量豐沛。（李承中提供）

根據民眾最新提供的照片，德基水庫上游的佳陽沖積扇的河道已乾涸，底部灰色的淤泥通通露出，往年水深到竹筏可以行舟的河道，今年竟然水量少到人可以走下河床，水庫底部的枯樹林則重見天日，河流兩旁的山壁則全部裸露出來，與過去綠水環繞山頭的恍如兩個世界。

在當地種水果的果農說， 在這邊務農30年，頭一次看到這樣的景象，這裡是德基水庫的上游，無法想像水庫要如何蓄水。

德基水庫過去水量豐沛、周遭一片綠意盎然，與現在對比落差巨大。（圖／李承中提供）

德基水庫自1969年啟用至今，滿水位是1408公尺，兩天前（8日）水位僅剩下1338公尺，創下47年來的最低紀錄。德基水庫主要是提供水力發電使用，但因為水情吃緊，上個月德基水庫的水位低於德基分廠進水口，已經有1個多月無法發電，下游4座水力發電廠暫不受影響。

誇張景象也讓網友忍不住驚呼，前後對比照就像是兩個世界一樣，落差超大。「轉眼要春耕了，實在好慘」、「台中也太慘了」、「祈求上天保佑」。

(中時新聞網)