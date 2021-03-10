水情持續告急，中部最大的德基水庫蓄水率創47年新低記錄，蓄水率僅剩9.7％，位於德基水庫上游集水區的佳陽沖積扇河道最新慘況曝光，只見河床底部全部裸露出來，原本給水走的水道，全變成砂石路，兩側山壁聳立，原本沉在水底的枯樹也全露出，對照旱災前，綠水環繞山頭的景象，讓網友忍不住驚呼，有如兩個世界。
位於台中市和平區大甲溪上游的德基水庫，水位持續探底，創開庫47年來新低紀錄，9日上午7時蓄水率跌破一字頭，只剩個位數9.93％，今天下午1時再降至9.7%。若水位持續下降，德基恐成為台灣首個宣告停供的水庫。
根據民眾最新提供的照片，德基水庫上游的佳陽沖積扇的河道已乾涸，底部灰色的淤泥通通露出，往年水深到竹筏可以行舟的河道，今年竟然水量少到人可以走下河床，水庫底部的枯樹林則重見天日，河流兩旁的山壁則全部裸露出來，與過去綠水環繞山頭的恍如兩個世界。
在當地種水果的果農說， 在這邊務農30年，頭一次看到這樣的景象，這裡是德基水庫的上游，無法想像水庫要如何蓄水。
德基水庫自1969年啟用至今，滿水位是1408公尺，兩天前（8日）水位僅剩下1338公尺，創下47年來的最低紀錄。德基水庫主要是提供水力發電使用，但因為水情吃緊，上個月德基水庫的水位低於德基分廠進水口，已經有1個多月無法發電，下游4座水力發電廠暫不受影響。
誇張景象也讓網友忍不住驚呼，前後對比照就像是兩個世界一樣，落差超大。「轉眼要春耕了，實在好慘」、「台中也太慘了」、「祈求上天保佑」。
(中時新聞網)
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