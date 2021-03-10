即使在新冠疫情元年，為了苦趕台積電先進的製程技術水準，韓國三星電子在2020年研發費用又寫下新高，共砸下約186億美元。而在資本支出方面，台積電也不是省油的燈，預估2021年將創紀錄地加碼至250億到280億美元之譜。根據韓國官方元月數據，韓國2021年整個半導體產業，全部資本支出預計在189億美元左右，就算是2022年，也才估約200億美元。看來三星技術短期要超越台積電，應該還是緣木求魚。

根據統計，三星電子對於研發投資費用，約佔營收9％，不僅高出2018年的7.7％，也比2019年的8.8％還要多。

至於全體資本支出方面，三星2020年為38.5兆韓元，年增11.6兆韓元，創下2017年以來最高紀錄。當時，三星的資本支出為43.4兆韓元。

三星這些資本支出，花在半導體方面為32.9兆韓元，其次是顯示器的3.9兆韓元。而三星2020年前五大客戶，依序為蘋果，百思買(Best Buy)，德國電信(Deutsche Telekom)，泰克香港(Tektronix Hong Kong)與Verizon電信。這五大下游客戶，占公司總營收14％。

中國大陸的華為曾名列三星五大客戶名單之一，但遭美國製裁後，華為因下單量減少，故黯然退出大客戶榜單。

三星員工方面，在韓國的在2020年破了紀錄，高達10.95萬名左右，年增4,233名。

因三星電子2020大賺，營業利益近36兆韓元，年增率近三成，故公司高級主管也沒少被虧待，其2020年薪比2019年增逾一倍。

至於三星資深顧問，同時也是時任前執行者Kwon Oh-hyun，2020是全公司領得最多的，共拿到172億韓元，內含92億韓元退休金。

現任執董中，三星副董事長身兼半導體業務負責人的Kim Ki-nam薪水最高，為82.7億韓元，比自己在2019年領得34.5億韓元，還要多出一倍綽綽有餘。

(時報資訊)