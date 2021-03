越來越多年輕族群要勇闖台股,金管會主委黃天牧10日表示,年輕族群投資要做好三件事,首先是要學習金融知識與了解他人的投資經驗,接著要眼觀四面耳聽八方,蒐集整體經濟及相關資訊外,更重要的是了解自己個性上的弱點,控制好自己的性格,堅持投資紀律與耐性,這會決定進出場的時機,才能實現「台灣夢」。

黃天牧表示,2020年台股新開戶人口中40歲以下占65%,期貨具占60%,若以交易量來看,四成是40歲以下,期貨及權證則是五成,新的投資人代表新的結構。

金管會對於年輕投資人將強化金融教育與知識宣導,黃天牧表示,從最近國際股票市場的現象,可以發現現代年輕人或現代人的特別行為即FOMO(錯失恐懼症,Fear Of Missing Out )、TINA(另無選擇,There is no alternative)或這次美國遊戲驛站事件中的YOLO(人生只有一次, You Only Live Once)。

即代表現在投資人對未來的期待,願意承擔額外的風險,去挑戰或投資,但黃天牧表示,這在行為經濟學上要特別注意防範,即巴菲特所說:「最大的風險是因為你不知道自己在做什麼」,他強調投資紀律與耐性,是跟金融知識一樣很重要的,年輕人投資要懂得自己個性上的弱點、管理好自己的性格,根據得到的知識與別人經驗,去審慎投資。

黃天牧表示,金管會對金融教育非常重視,美國有金融教育與知識委員會,在2003年時其負責人在國會上所說「金融教育是美國人實現美國夢的Roadmap(藍圖)」,這句話一直放在黃天牧心上,金管會將推動金融知識與教育,透過金融教育與了解,管理人生不同階段的財富與經濟,實現每位台灣人的台灣夢。

同時金管會也將確保金融普惠的三層面,一是有彈性進入的管道,無論社經地位如何,都能得到金融服務,二是能負擔的價格,即不同階層,都能以可負擔的價格買到想要的商品,三是有好的品質,即公平待客,作完交易後,金融機構要公平對待每一位客戶,所以會推零股交易、退休平台、定期定額投資國外股票,讓投資人可以用各種方式、合理的價格買到想要的金融商品。

