越來越多年輕族群要勇闖台股，金管會主委黃天牧10日表示，年輕族群投資要做好三件事，首先是要學習金融知識與了解他人的投資經驗，接著要眼觀四面耳聽八方，蒐集整體經濟及相關資訊外，更重要的是了解自己個性上的弱點，控制好自己的性格，堅持投資紀律與耐性，這會決定進出場的時機，才能實現「台灣夢」。

黃天牧表示，2020年台股新開戶人口中40歲以下占65％，期貨具占60％，若以交易量來看，四成是40歲以下，期貨及權證則是五成，新的投資人代表新的結構。

金管會對於年輕投資人將強化金融教育與知識宣導，黃天牧表示，從最近國際股票市場的現象，可以發現現代年輕人或現代人的特別行為即FOMO（錯失恐懼症，Fear Of Missing Out ）、TINA（另無選擇，There is no alternative）或這次美國遊戲驛站事件中的YOLO（人生只有一次， You Only Live Once）。

即代表現在投資人對未來的期待，願意承擔額外的風險，去挑戰或投資，但黃天牧表示，這在行為經濟學上要特別注意防範，即巴菲特所說：「最大的風險是因為你不知道自己在做什麼」，他強調投資紀律與耐性，是跟金融知識一樣很重要的，年輕人投資要懂得自己個性上的弱點、管理好自己的性格，根據得到的知識與別人經驗，去審慎投資。

黃天牧表示，金管會對金融教育非常重視，美國有金融教育與知識委員會，在2003年時其負責人在國會上所說「金融教育是美國人實現美國夢的Roadmap（藍圖）」，這句話一直放在黃天牧心上，金管會將推動金融知識與教育，透過金融教育與了解，管理人生不同階段的財富與經濟，實現每位台灣人的台灣夢。

同時金管會也將確保金融普惠的三層面，一是有彈性進入的管道，無論社經地位如何，都能得到金融服務，二是能負擔的價格，即不同階層，都能以可負擔的價格買到想要的商品，三是有好的品質，即公平待客，作完交易後，金融機構要公平對待每一位客戶，所以會推零股交易、退休平台、定期定額投資國外股票，讓投資人可以用各種方式、合理的價格買到想要的金融商品。

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