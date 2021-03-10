一名J姓家長向媒體投書，成績優良的兒子在南投某高中就讀，今年期末考後，被指控以類似電影「模犯生」情節的方式作弊，兒子否認；校方後將成績打0分並記過，影響到他的繁星申請。對此校方10日表示，本案仍在「學生申訴辦法」可受理期限，學生或學生家長如有疑慮，可提出申請。

J同學說，考試前與同學們打趣討論電影「模犯生」，內容有關高中生作弊的故事，並戲稱「想在考試試看看」，但實際上不會實行。玩笑話被其他同學聽見，在考完數學後向老師告發，舉報班上有5名同學在考試作弊。

J同學說，數學老師得知後比對考卷，並未發現有答案雷同，初步排除有作弊情事。但該校校長得知此事重新調查，要求5人在寒假由家長陪同下回學校說明，甚至還強硬表示，若不回來則由校方做懲處，此事之後也影響到J同學升大學的繁星申請。

校方表示，確實掌握人證及物證，共5名同學明明是用原子筆作答，卻在考試時傳遞用不到的橡皮擦，且考卷在拿到橡皮擦後不用1分鐘就寫完，研判有人把答案寫在橡皮擦上，再傳給其他人，明顯是作弊行為。其他4人都已承認，J同學則認為他是在學校逼迫下承認作弊。

對此校方表示，2月2號邀集所有疑似參與集體舞弊的學生及家長到校參加調查說明會，並依學校學生考試規範及學生獎懲實施要點進行懲處建議。

校方說，目前仍在「本校學生申訴辦法」可受理期限內，且已向所屬主管機關通報並陳送相關事件處理過程。學生或學生家長如有申訴，歡迎向學校申請辦理。

(中時 )