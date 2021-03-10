【LIVE直播】AZ疫苗何時打？陳時中召開例行記者會說明｜2021.3.10

圖為各國感染級別風險列表。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，香港疫情穩定控制中，已連續4週達中低風險分級標準，即日起增列為中低風險地區，商務入境可於第7天自費採檢，陰性就可自主健康管理14天。

中央流行疫情指揮中心宣布，香港疫情趨緩，今起列為中低風險地區，依據指揮中心發布的「低風險、中低風險國家短期商務來台」規定，自低風險、中低風險國家短期商務來台，入境需準備檢驗陰性報告，並可在入境第5、第7天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理至入境後14天。加強自主健康管理期間，僅能從事有限度的商務活動，禁止至人潮擁擠場所，且需有專人負責接送及全程陪同。因此香港自今日起可於居家檢疫第7天時自費採檢，取得陰性證明即可自主健康管理14天。

指揮中心也表示，東帝汶近期爆發本土疫情，當局已宣布進入緊急狀態，關閉國界並限制跨行政區移動；模里西斯上週出現首例本土病例，其接觸者陸續確診，並已造成第二波感染；故即日起該2國自低風險國家調整為中低風險國家。

各國/地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲。

中低感染風險國家/地區：新加坡、越南、柬埔寨、香港、東帝汶、模里西斯。

指揮中心監測資料顯示，全球累計117,482,686例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國29,190,823例、印度11,244,786例、巴西11,122,429例、俄羅斯4,342,474例及英國4,228,998例為多；病例中2,616,999例死亡，以美國537,356例、巴西268,370例、墨西哥190,923例、印度157,930例及英國124,797例為多。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )