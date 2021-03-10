首批新冠肺炎疫苗抵台，可望近期開打，卻傳出許多醫護人員擔心副作用不願先打，根據yahoo最新民調，有高達93％民眾認為政府首長應帶頭接種疫苗，以提振一般民眾對疫苗的信心。

台灣3月4日取得的首批11.7萬劑AZ疫苗，正在進行檢驗封緘程序。衛福部長陳時中鬆口，已進口的疫苗有機會在7天後開放優先施打對象。此外，也傳出衛福部預計今年6月起開始65歲以上長者接種，9月全面開放到最後一類實施對象。

不過因疫苗施打在各地陸續傳出不良反應，讓國人心存恐懼，連不少列入優先對象的醫護人員都寧可「我OK，你先來」，外界呼籲政府首長優先施打的呼聲不斷。

根據yahoo最新民調，投票的2502人中，有高達2342人認為「政府首長該帶頭接種疫苗」，只有160人認為「不應該」，幾乎是一面倒贊成首長應先施打。

多數的留言都表示「要以身作則」、「有安頓民心作用」、「政府要為人民作選擇，也要為人民釋疑」、「官員要敢說敢作才對，不然就不要到處唬爛」、「自己都不敢打，還要別人先打」、「先進國家不都是政府首長代表打給國人看，就我們國家沒有政府首長敢打」。

也有反對者認為，「疫苗在國際已施打數個月了，不須再由首長出來帶頭了」丶「綠貴族命很金貴，要保護好，不要冒風險」、「依專業規劃」、「不應該，要是打死了怎麼辦」。

總統府發言人張惇涵日前重申，總統及副總統都願意配合相關安排，一切均由醫療團隊及中央流行疫情指揮中心專業評估及專業判斷。但總統和副總統不會因為其身份而有特殊待遇，也認為應該讓長者、高風險族群、第一線的醫護及防疫人員能夠有優先施打的機會，強化防疫的安全網絡。

行政院則說，蘇貞昌日前說過「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」，現在仍是抱持這樣的態度。

(中時 )