智慧局公布109年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國法人由台積電(2330)以1096件五度排序第1，外國法人則由高通以720件重返首位；三種專利獲證方面，由台積電680件及創新先進技術公司588件分居本國及外國法人之首。

本國法人部分，台積電專利申請量自105年穩居首位，109年再次超過1千件，宏碁(2352)523件、友達(2409)次之，瑞昱(2379)及仁寶(2324)申請量再創90年以來最高，分別排序第4、9位。英業達(2356)以236件排序第7、鴻海(2317)以231件排序第8，亦分別成長27%、16%。前10名依序為台積電、宏碁、友達、瑞昱、工研院、聯發科(2454)、英業達、鴻海、仁寶以及臺北城市科技大學。

外國法人前十大中，高通以720件重返首位，成長24%，半導體設備商占有3席，其中應用材料、東京威力分別穩居第2、第4，迪思科件數亦達近10年最高。此外，記憶體產業的鎧俠公司排序晉升第5。福特環球亦首度以243件進入外國前十大。

(時報資訊)