群光(2385)今董事會通過配發5.5元現金股利，殖利率接近6%。

群光去營收、毛利、營業利益均創下歷史新高，稅後淨利與每股稅後純益亦寫下歷史次高紀錄。去年營收達950.82億元，年增3%; 稅後淨利為54.67億元，EPS7.80元。

2020全年毛利率18.7%，較2019年大幅提升1.1個百分點，帶動毛利年增9%；營業利益率則來到8.1%，亦較2019年提升1.3個百分點，大幅提升營業利益年增22%；毛利率創下21年新高，營業利益率則創下13年新高。

群光穩定的高股利政策一向吸引長期投資人，今年已通過將配發5.5元現金股利，總配發率為70.5%，配息率已連續第八年維持在七成以上。依3/9收盤價計算，現金殖利率更高達5.8%。

群光近年來採取多角化經營，不只產品組合多角化，製造基地也是多角化，因此持續推動多元化產品進入新市場，創造營收，製造基地也從中國延伸至泰國，為客戶提供彈性的製造解決方案，更大幅降低地緣政治風險。法人認為，群光產品多角化策略充分顯現於今年的影像產品中，持續不斷的研發創新，更加深客戶對群光技術以及靈活策略的信任，再加上今年泰國新廠於第一季底即可無縫接軌泰國舊廠，產能新增配合新品開發，今年營收可望順利突破千億新台幣，再創高點。

(時報資訊)