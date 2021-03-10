元太(8069)第一代彩色印刷電子紙在2020年第2季導入於終端應用產品之後，最新一代彩色印刷電子紙(E Ink Kaleido Plus；New Kaleido)亦已量產出貨。此項技術提供16灰階與4096色，可打造超省電、便於攜帶，並適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如：表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等。同時，與黑白電子紙相同，彩色印刷電子紙在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。

Kaleido Plus彩色印刷電子紙透過精進彩色印刷的製程技術，讓印刷式彩色濾光片(Color Filter Layer)可更貼近電子墨水薄膜，使得字體顯示更清晰、色彩更鮮明。E Ink Kaleido Plus對前光的改進減少了光散射，與上一代相比，在前光開啟時，E Ink Kaleido Plus在前光開啟時，相比於上一代，以三倍的色域創建了更多飽和圖像。它同時推出較大尺寸的7.8吋面板，與上一代的6吋面板相比，除了尺寸增大，更可針對不同的應用提供較多面板尺寸選擇。

元太董事長李政昊表示，自上一代E Ink Kaleido推出後，元太積極了解客戶的反饋並於本次的技術升級中改善，以更鮮豔的色彩為彩色電子紙裝置提升色彩表現，並將用於數位教科書與繪本等領域。同時，元太本次新技術發表時，也獲得PocketBook與Onxy文石等品牌客戶的支持，分別於市場上推出採用E Ink Kaleido Plus的InkPad Color電子書閱讀器與BOOX Nova3 Color電子紙筆記本等兩款彩色電子紙產品。

元太新一代的電子薄膜具備更快的翻頁速度與更高的顯示對比，也讓新一代的彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，將可為電子紙筆記本產品提供彩色的數位書寫功能。

(時報資訊)