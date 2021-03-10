內政部主任秘書陳茂春今日到南投縣信義鄉參加「南投縣東埔溫泉區景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫竣工啟用典禮」，陳茂春表示，這項亮點計畫以東埔溫泉區為核心，進行空間綠美化、夜間氛圍營造、架空纜線整合地下化、街道市容、廣告招牌整理、及溫泉廣場空間改造等優化措施，提升道路安全性與景觀舒適度，讓東埔溫泉街區煥然一新，提供遊客更優質遊憩體驗。

內政部表示，過往東埔風景特定區，架空管線過度雜亂、水管滿天飛，影響東埔溫泉區整體景觀風貌，為翻轉東埔地區沒落形象，南投縣政府積極推動「東埔溫泉區景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫」，獲營建署全力支持，列為優先推動項目並納列「前瞻基礎建設－提升道路品質計畫亮點案件」。

這項工程總經費3億4,021萬元，其中84％（2億8,578萬元）由中央補助，針對人行通學道、綠色運具轉運結點、觀光廊帶、開放空間及道路系統，進行整體規劃與工程施作，打造基地沿線溫泉區廣場、生態多功能廣場及沿線綠美化和既有基礎公共設施改善，並以開高巷為幹線、既有人行步道為支線，形成東埔風景特定區路網，建構易遊、易行的友善旅徑，2021年2月底全部完工。

內政部指出，東埔風景特定區環境優化後，不僅重新規劃管線，並整合雜亂的道路系統，以自明性的步道串聯觀光街區、東埔吊橋、彩虹吊橋、彩虹瀑布等東埔重要景點，可望帶動東埔溫泉休憩旅遊，提升觀光競爭力，增加當地居民之觀光收入，創造居民與旅遊業者雙贏，強化居民及遊客的在地認同感。

(工商 )