台灣美國商會宣布，將由魏立安（Andrew Wylegala）出任下一任台灣美國商會執行長。

魏立安執行長有豐富的外交及商務經歷，曾為美國商務部長顧問，在貿易與投資領域有豐富且獨特的經驗。新任執行長正式就職日，將會在未來幾週內抵達台灣後公布。

美國商會同時要向現任執行長李豪（Leo Seewald）獻上誠摯的感謝，謝謝他在半年內擔任臨時執行長時的各項貢獻，包含台灣美國商會更名工作，及督導辦公室翻修之浩大工程。李豪執行長將會與新任執行長魏立安密切合作，確保美國商會能夠順利運作。

2021年對於台灣美國商會來說意義非凡，不但適逢創會70年週年並且正式更名為台灣美國商會，同時也將持續推動台美貿易投資暨架構協定（TIFA）談判，與其他在倡議目標內的重要貿易對話。

台灣美國商會會長金奇偉（CW Chin）表示：「台灣美國商會董事會誠摯歡迎魏立安先生的加入，並期待與其一同繼續推動台美雙邊貿易協定（BTA）、新世代領袖培育計畫（NextGenLeaders），以及其他重要倡議目標。與此同時，我謹代表董事會，向李豪執行長於任內做出的諸多貢獻與付出，致上最深的感謝。同時，也希望美國商會的全體成員、商業界人士，以及台灣政府官員能與我一起歡迎新任執行長魏立安。」

魏立安表示，台灣的國際能見度逐漸提升，尤其是台灣的自由民主制度、經濟規模以及科技實力。然而，台灣商業生態的潛能尚未被國際社會完全激發。能夠在此時加入一個人才輩出的商會團隊，以及有機會和這麼多商會的夥伴們共事，是他莫大的榮幸以及責任。他迫不及待想帶領台灣美國商會，解決各種全球及地域經濟的問題，並持續推動美國商會成為一個具全球影響力的商業組織。

魏立安曾在全球四大洲代表美國商務部服務數十年，並曾任職全球不同的美國商會董事會，不遺餘力地支持美國企業並在全球推動美國商業利益。在加入美國外交團隊之前，他曾服務於美國國會與擔任貿易分析師。後來在美國各大駐外大使館與領事館內，任職於資深管理階層，足跡遍布東京、香港、首爾、巴格達等地，並曾擔任美國華盛頓特區的國防大學兼任訪問副教授，教過商業分析課程，帶領在台灣進行實地考察的美國微電子產業的競爭力研究。

2020年 7月迄今，在英國與日本簽訂自由談判前後，魏立安負責協助英國政府協調生物科學領域的貿易與投資，將影響力擴至亞太地區十大主要的市場。

魏立安畢業於美國康奈爾大學國際關係學系以及約翰斯霍普金斯大學SAIS學院（義大利波隆那和美國華盛頓特區），精通日語和西班牙語，同時也準備重拾學習中文。

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