緬甸鐵路工人反對發動政變的軍政府，展開罷工示威，安全部隊今天搜查這群工人的員工宿舍；此外，遭取消資格的國會議員指派一名代理副總統來接掌遭拘押政治人物的職務。

自2月1日軍方發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府後，公民不服從運動已癱瘓政府運作，銀行、工廠和商店員工發動罷工，緬甸第一大城仰光的鐵路工人也響應。

社群媒體張貼的影片顯示，安全部隊出現在鐵路人員宿舍附近。一名參與罷工的工人透過電話表示，擔心即將發生鎮壓行動，還說：「我想他們要來抓我們了。請幫幫我們。」

現場的臉書（Facebook）直播中，民眾高喊「我們是團結的員工嗎？是的，我們團結一心」，實況解說員聲稱，警方正在試圖移除路障並揚言開槍。

翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD，簡稱全民盟）幹部紹密林（Zaw Myat Linn）昨天凌晨被捕後，於拘留期間喪生。紹密林是兩天內第二位喪生的全民盟重要幹部，目前死因不明。

緬甸已解散的上議院前議員巴苗登（Ba Myo Thein ）告訴路透社：「紹密林一直持續參與抗議活動。」

紹密林遭到拘禁前，曾在臉書直播中呼籲緬甸人民繼續對抗軍隊，「即使這會讓我們付出生命代價」。

全民盟昨天在臉書張貼聲明，表示被趕下台的國會議員已象徵性地任命前國會議長曼溫凱丹（Mann Win Khaing Than）擔任臨時副總統，來執行遭逮捕的總統溫敏（Win Myint）及實質領袖翁山蘇姬職務，但曼溫凱丹目前下落不明。

緬甸警方昨天也鎮壓獨立媒體，突襲兩家新聞機構辦公室，並拘留2名記者。

根據獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，自2月1日軍方政變後，至少有35名記者遭逮捕，其中19名已獲釋。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1100310

(中央社)