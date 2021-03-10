美國前游泳名將柯勒(Klete Keller)哭著道歉恐怕也沒用了，他今年初因為不滿前總統川普(Donald Trump)連任失敗，闖入國會大廈抗議被人認出來。聯邦調查局(FBI)起訴柯勒3項罪名，檢察官又給他多添了4項，他總共面臨7宗罪，全數成立的機率不高，但加起來足以將他判刑15年。柯勒已經投案，本周他堅稱自己無罪。

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During Insurrection - https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/9b0zwbLXCH — Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021

柯勒好端端為何去當暴民？英媒《衛報》分析，柯勒拿下奧運金牌已經是很久以前的事了(2008年北京奧運)，現年38歲的柯勒其實日子過得非常困苦，他失婚、失業，要養3個小孩。在壓力之下他大吃大喝逃避痛苦，失去以往精瘦的體格，他在暴動現場露面時滿部鬍鬚，若非他過人的身高(198公分)與身上穿的美國奧運隊夾克，大家也無法輕易認出他。

2014年離婚之後，柯勒面臨財務危機，他把車停在大賣場的停車場，然後就在車子裡過夜。他曾在播客上說，他擔任銷售員被業績壓力追著跑，不敢受傷或生病，因為他也沒醫療保險。「你們可能以為運動員經歷對人生態度很有幫助，對我而言正好相反，我無法從光鮮亮麗的日子調適到朝九晚五的現實生活。」

柯勒事後含淚致歉，但拒絕評論暴動行為，外界推測是人生的失意驅使他從1700哩外的科羅拉多泉跑到華盛頓抗議。他涉入的罪名包括妨害公眾秩序、妨害公務、擅闖並在管制區域逗留、在管制區域妨害秩序、在國會大廈妨害秩序、阻塞國會大廈動線、在國會大廈集會遊行。

(中時新聞網)