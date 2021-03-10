隨著疫情趨緩，新竹市於本月2日起陸續恢復關懷據點、共餐食堂、長照C等服務，市長林智堅10日特別到港南好鄰居關懷協會視察開站現況，幫長輩打菜、與長輩打太鼓同樂，另，共餐食堂也推出「供餐不共餐」政策，鼓勵長輩們外帶美食回家享用。
市長林智堅表示，今年1月25日因疫情升溫，全面提高新竹市的防疫警戒標準，暫停長照C據點、共餐食堂、關懷據點等，目前台灣疫情已緩和許多，解封後第1站就來到港南好鄰居關懷協會看看長輩們。
林智堅指出，新竹市不只照顧兒童，也是對長輩最照顧的城市，例如安老津貼從未停發或減少過、每年提供長輩健檢，更推出共餐食堂，希望長輩健康、快樂。
社會處表示，新竹市的共餐食堂從2015年的7處，到去年已增加到60處，今年1月因疫情停辦，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，親自關懷65歲以上的長輩。
隨著疫情趨緩，3月2日起陸續恢復，長輩們可以選擇來據點打菜回家享用，或在加裝防疫隔板的據點內和鄰居民一起享用，也提醒長輩們要小心防疫，仍要戴口罩、勤洗手。
社會處指出，位於港南順天宮的港南好鄰居關懷協會的共餐據點，昨天開站首日特別安排健康操、打太鼓等課程，另外配合防疫政策、尊重長輩們的選擇，在共餐的服務上，鼓勵長輩可以外帶便當方式，另外如果選擇一起共餐，則會採梅花座或是用隔板的方式，做好疫措施。
社會處表示，相關據點服務相繼重新開放後，為了確保有完善的防疫控管，市府將持續加強輔導據點的防疫措施，落實工作人員及長輩健康管理，持續請單位填寫防疫措施查檢表並回報，並做好防疫措施。
(中時 )
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