「情慾女作家」香娜（本名徐尚懿）5年前爆料，指資深藝人班鐵翔暗夜強吻她，班自認名譽受損提告求償300萬元及登報道歉，台北地方法院判徐女免賠及道歉，台灣高等法院逆轉改判她須賠償1元並在中國時報等三報頭版刊登道歉啟事。可上訴。

班男提告指控，徐女在2016年向雜誌記者稱，他第一次見面就向她示愛，且快到她家時，「他突然要強吻我」，她嚇了一跳立刻推開班男，沒想到最近他又想加她為好友，她沒有接受。

班認為雜誌的報導中，讓人誤信他有強吻徐女的之行為，致他的名譽權受損，他提告要求徐女賠償300萬元並登報道歉，北院駁回他的請求，他上訴後，改求償1元及在中國時報、自由時報、蘋果日報刊登道歉啟事各1天。

高院認為，徐女說班在她住家樓下強吻，但同天晚間她卻仍與對方共同參加餐會，且依同桌證人之證詞，可知她選擇與班男相鄰而坐，且期間交談神色並無異常，且她事後還將自己與班男在餐廳的合照，上傳至臉書供人閱覽，並多次在班的臉書貼文點讚。

合議庭指出，徐女主動在網路上與班男互動，與她主張遭強吻後會感到恐懼、擔心再發生相同事件等情不符，斟酌兩造事後之互動往來及徐女的行為、反應，認為與常理相違背，綜合判斷後，認徐女所言無法證明為真實。

高院指出，徐女的言論確會使人誤信班男有強吻她，班是演藝人員且該言論再經其他媒體引用報導，徐女又在個人臉書繼續貶抑他，故他請求賠償非財產上損害1元本息及刊登道歉啟事以回復名譽，均應准許。可上訴。

(中時 )