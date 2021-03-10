頭份市忠孝公園是老舊公園，園內老樹多且茂密，將全數保留。（謝明俊攝）

頭份市忠孝公園新設兒童遊憩設施，將設在老樹下。（謝明俊攝）

頭份市忠孝公園內原有兒童遊樂設施將拆除改設長輩體能設備。（謝明俊攝）

苗栗縣政府繼興建通苑地區第3座大型親子公園後，縣長徐耀昌指示擴大將18鄉鎮市原有舊公園改造更新親子遊憩設施，以及長輩體能設備，縣府水利處經過盤點將頭份市忠孝、蟠桃、音樂等公園為優先改造公園，忠孝公園並率先於10日上午舉行動工典禮，預計今年8月啟用。

苗栗縣長徐耀昌對於縣內缺乏親子休憩場地及設施一事，非常重視，從3年前開始積極推動成立苗栗貓裡喵親子公園、竹南獅山親子公園等2座新建大型親子休憩公園，並在通苑地區設置第3座大型親子公園，並已動工興建中。

為了要普及社區公園內兒童遊憩設施，將許多老舊公園內兒童遊憩設施汰舊換新，以符合安全規定，縣府水利處從去年起對18鄉鎮市內舊有公園，逐一進行盤點，檢討需要更新的老公園以及相關設施，再向中央爭取經費改造更新，訂名為「公園2.0」計畫。

其中，在頭份市內共有忠孝、蟠桃、及音樂公園等3座原有公園，列入優先更新改造名單，10日上午首先舉行忠孝公園改造工程動工典禮。忠孝公園內老樹多且茂密，因此，改造工程特別強調保存全部老樹，利用老樹的遮蔭效果，在樹下設置新的兒童遊樂設施，共規畫3角跳台、攀爬牆、聳立高牆及沙坑滑梯等，小朋友們未來可以在樹林間冒險，並挑戰鍛練體能。

忠孝公園內原有一組兒童遊憩設備，因安全係數不足，承包廠商將予拆除，原有空間將重新設置長輩體能設備3組，供長輩帶同家中兒童前來公園遊玩時，可以做做體適能活動，舒鬆一下筋骨。另外，公園中原有照明設備也將予更新，以備市民們夜間活動便利。

10日上午的動工典禮由徐耀昌主持，包括頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、鄭聚然、黎煥強、陳光軒等地方政要都到場，工期預計需5個月，徐耀昌希望能在今年8月間完工，提供當地里民一個全新的休憩場地。

(中時 )