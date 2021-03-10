新光三越致力於提升生活美學，每季善用公共空間，找國內、外藝術家合作，讓消費者逛街時也能輕鬆接觸藝術文化。3月3日起至5月31日邀馬來西亞當紅潮流藝術家Ken Wong為北中南分店打造最「潮」藝術空間展。

新光三越台北信義新天地A8、台中中港店和台南新天地（圖）都有4米高的「跟花臂老王到處晃」。（新光三越提供）

Ken Wong曾與NIKE、百事可樂、Guinness、ABSOLUT等品牌合作，參與上海亞洲插畫藝術節、野生青年藝術節、南京當代藝術博覽會，活躍於當代藝術及潮流圈。他所創造的同名虛擬角色「花臂老王LAOWANG」誕生於2018年底，他打造花臂老王其中的一個目的，是為了實現生活中很多做不到的事，因此，花臂老王正是Ken Wong在虛擬世界的自己。

新光三越台北信義新天地A4有帥氣的「王窩」，反映花臂老王時尚生活態度。（新光三越提供）

Ken Wong對潮的定義是「不要盲目追隨，勇於做自己」，他說他創造的花臂老王外表冷漠、像個痞子，但是有善良和單純的心，個性非常自戀，也非常自信，永遠都在做自己，擁有感染人的超能力，「希望能和新光三越感染台灣，甚至是整個世界。」。

花臂老王Ken Wong本人酷又潮。（新光三越提供）

花臂老王一身帥氣勁裝、又潮又有個性，首度挑戰以超大型立體裝置融入新光三越的空間場域，在台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地都有4米高的作品「跟花臂老王到處晃」。

除了首度創作的大型立體裝置，在台北信義新天地A4還打造反映花臂老王時尚生活態度的「王窩」；台北信義新天地A9廊道座椅，則是揪個朋友一起丟掉煩惱的「揪友；去憂」，老王正對面的櫥窗，還有老王的動畫展演。

新光三越 x 花臂老王限量聯名公仔，新光三越獨家獲得授權販售花臂老王「限量藝術公仔」，每件皆有藝術家親筆簽名，全台限量100件。會員4月29日預購，開啟新光三越APP並至台北信義新天地「精選優惠」領取購買憑證，即可用8800元搶先預購，5月20日領取。（新光三越提供）

此外，這次同步有Ken Wong為新光三越獨家專屬設計並親筆簽名的「新光三越 x 花臂老王聯名公仔」，全台限量100隻，新光三越會員於4月29日起至新光三越APP的台北信義新天地「精選優惠」搶先領取購買憑證，就能以8800元限量預購。

(中時 )