新光三越致力於提升生活美學，每季善用公共空間，找國內、外藝術家合作，讓消費者逛街時也能輕鬆接觸藝術文化。3月3日起至5月31日邀馬來西亞當紅潮流藝術家Ken Wong為北中南分店打造最「潮」藝術空間展。
Ken Wong曾與NIKE、百事可樂、Guinness、ABSOLUT等品牌合作，參與上海亞洲插畫藝術節、野生青年藝術節、南京當代藝術博覽會，活躍於當代藝術及潮流圈。他所創造的同名虛擬角色「花臂老王LAOWANG」誕生於2018年底，他打造花臂老王其中的一個目的，是為了實現生活中很多做不到的事，因此，花臂老王正是Ken Wong在虛擬世界的自己。
Ken Wong對潮的定義是「不要盲目追隨，勇於做自己」，他說他創造的花臂老王外表冷漠、像個痞子，但是有善良和單純的心，個性非常自戀，也非常自信，永遠都在做自己，擁有感染人的超能力，「希望能和新光三越感染台灣，甚至是整個世界。」。
花臂老王一身帥氣勁裝、又潮又有個性，首度挑戰以超大型立體裝置融入新光三越的空間場域，在台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地都有4米高的作品「跟花臂老王到處晃」。
除了首度創作的大型立體裝置，在台北信義新天地A4還打造反映花臂老王時尚生活態度的「王窩」；台北信義新天地A9廊道座椅，則是揪個朋友一起丟掉煩惱的「揪友；去憂」，老王正對面的櫥窗，還有老王的動畫展演。
此外，這次同步有Ken Wong為新光三越獨家專屬設計並親筆簽名的「新光三越 x 花臂老王聯名公仔」，全台限量100隻，新光三越會員於4月29日起至新光三越APP的台北信義新天地「精選優惠」搶先領取購買憑證，就能以8800元限量預購。
(中時 )
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