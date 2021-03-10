以核養綠公投領銜人黃士修提出重啟核四公投案，將於8月舉行公投，就在日本311福島核災滿十周年前夕，民進黨立委洪申翰今表示，核四公投重啟就是把台灣人逼上核災懸崖，更批評「核四公投就是核災公投」，呼籲民眾不要讓少數核電狂熱份子操弄，讓台灣落實非核家園。

針對核四重啟公投，洪申翰今接受電台專訪表示，現在有一群核電狂熱的人提出重啟核四公投，他跟很多年輕人對話發現，很多人不知道過去核四糟糕的紀錄，像是設備爆炸、颱風泡水等，甚至有些相關零件已經斷貨。

洪申翰認為，核四公投並非只是擁核與反核的問題，他更擔心核電狂熱份子，包括前總統馬英九等國民黨的勢力，不顧安全上的疑慮，甚至有意1、2年就要重啟核四，核四重啟會把台灣逼到懸崖。

「核四公投其實就是核災公投」，洪申翰強調，8月公投案包括藻礁、核四公投等，都與能源議題有關，行政團隊應該正面說明利弊，別讓這些人把台灣逼迫要面對大災害。

(中時 )