高齡93歲的李來有阿嬤教授社區長者摺紙。（永和區公所提供）

新北市永和區得和社區發展協會今（10）日於中午老人共餐前，邀請高齡93歲的李來有阿嬤教授摺紙藝術，教大家摺花朵盒子與蝴蝶，迎接春天的到來，現場同學年齡加起來超過1200歲，每人都很認真學習，完成作品後也都露出滿意的笑容。

李來有阿嬤自小喜愛手工藝，摺紙技術無師自通，鑽研多年練就好手藝，教授時口條清晰又流暢，細心帶著街坊鄰居們仔細操作每個步驟，學習的長者們說，好像回到小時候上美勞課，非常有趣。

永和得和社區發展協會2019年晉升為C級巷弄長照站，在歷任理事長與總幹事努力下，將社區功能發揮出最大效益，志工成員深入街坊，邀請長者到社區參加失能延緩課程、健康促進活動、肌耐力課、烹飪課等活動與共餐，排解日常生活的孤寂。

永和區長陳怡君表示，感謝呂卓春英理事長與林英旭總幹事多年來用心與付出，將社區經營有聲有色，透過在地的社區照顧，維護長輩生活安全及身心健康，讓長輩擁有多元健康活動的好處所。

(中時 )