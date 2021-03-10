美國公債殖利率回落，美科技股強彈，那斯達克指數大漲3.69%；台積電(2330)跳空開高回到600元，但盤中翻黑，最後一盤再拉高，漲2元，加上金融股撐盤，以及航運的陽明(2609)等收高，電金傳臨收盤終於同心合力，最後一盤拉抬40.5點，台股收漲58點至15911點，續站穩短期的五日線，但並未回到月線之上，持續整理的格局。

美國1.9兆美元紓困案已送眾議院表決，10年期美債殖利率跌破1.55%，恐慌指數VIX下滑，科技股強勁反彈，終場美股四大指數上漲，漲幅介於0.1%至6.13%，其中費半指數漲幅逾6%最大，台積電ADR上漲2.15%，聯電ADR上漲4.98%。

台積電美國存託憑證(ADR)漲2.15%，聯電ADR漲4.98%；台積電今天股價止跌回升，早盤達601元，漲6元，但漲幅快速收斂，盤中大都時間壓回到平盤595元之下；聯電(2303)開高0.85元至47.2元。漲幅也略收斂。

台積電壓盤，台股早盤最高15986點，上攻一萬六千點未果，並一度壓回至15900點之下，顯示一萬六千點反壓沉重。今日追價買盤不強，成交值2600億元。

今早早盤由2月業績亮麗的TFT面板友達(2409)力撐，上半年價格看漲的DRAM南亞科(2408)以及記憶股旺宏(2337)、華邦電(2344)反彈，金融股指數守住紅盤，力撐台股早盤在平盤以上。太陽能族群由茂迪(6244)盤中強攻漲停最耀眼。

傳產方面，陽明今日股價震盪，收盤仍收高，原物料股的中鋼(2002)也收高，離岸風電發電的上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)股價表現強勢。

台股今日收在15900點之上，短期技術面偏多，但目前台積電受制600元關卡，台股也尚未站回月線以及16000點關卡，亞股今早也多衝高回落；台股強守5日線，台積電若能站上600元，對台股將有很大的信心助力。

台股今日在台積電、聯電股價回穩，最後一盤拉高。新台幣也續強。中午收盤，新台幣兌美元為28.305元，升值8.5分。

(時報資訊)