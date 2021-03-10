家具廠—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)公布2月合併營收，其中詩肯2月合併營收為1.88億元，年增67.84%，創下歷年同月新高，客思達-KY自結2月合併營收6.7億元，年減17.39%。

台灣房市交易持續暢旺，且農曆春節前家具汰舊換新潮效益持續，詩肯2月合併營收1.88億元，雖然月減38.63%，但年增67.84%，創下歷年同期新高，累計1到2月合併營收達4.93億元，年增44.28%，創下歷年同期新高。

詩肯表示，今年農曆春節落在2月中旬，因此2月上旬仍是年前的傳統旺季，民眾的汰舊換新需求達到高峰，加上新加坡NOVA的春節前效益同樣在2月上旬持續發酵，雖然2月中旬過後，兩個市場都因春節假期以及步入淡季影響營收成長趨緩，但整體2月表現仍有支撐。

截至1月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、51、3店，共134店，較1月減少3店，主要是因為部分門市租約到期。

受到2月美國連日暴風雪影響內陸運輸以及台幣升值因素之影響，客思達-KY自結2月合併營收6.7億元，年減17.39%，若以功能性貨幣表示，2月合併營收較去年同月減少10.84%，累計前2月合併營收為14.24億元，年減12.35%。

目前客思達-KY於全美共擁有9個營業倉儲物流據點，於安排貨物運輸時，得以快速反應並彈性調整貨櫃運輸路線，以滿足客戶拉貨需求；此外，就近年高漲之貨運成本，客思達-KY已依品項及市場接受度來調整售價，隨著國際船運與美國港務處理進口貨物之壓力減緩，集團存貨水位已依計畫逐步補充來達成年度目標，挹注集團未來整體營運正向發展。

詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還規劃要再展出2~4家量販型門市。

詩肯表示，今年前2月房市交易在資金潮、超低利率環境下，年增達20%以上，業界預估今年第1季房市較去年同期量增20%，目前觀察，政府的打房政策對自用買氣影響有限，全年房市可望維持去年以來的熱度，也帶動家具需求，加上併購效益也成為主要成長動能，雙引擎加持下，今年營收有望突破去年表現。

客思達-KY集團持續採取銷售通路客戶結構優化，不斷提升於美國家具市場地位，穩固全美超過8千家中小型家具零售店、各大知名電商平台等銷售通路；由於美國低抵押貸款利率環境加上企業宣導在家辦公以及千禧世代加入購屋之腳步，帶來住房及家具之需求增溫，著眼於家具消費族群結構之改變以及手機上網消費習慣之普及，客思達-KY在行銷層面持續耕耘Coaster自有品牌知名度與識別度，以新穎豐富的圖文提供家居設計點子吸引消費者，同時以手機應用程式Coaster APP串連在地經銷商(Bricks and Mortar)之實體服務，結合上網購物以及組裝運送實體服務，優化消費者上網購物之體驗同時增強其購買之意願。

此外，客思達-KY並以數位展示間(Digital Showroom)來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境(AR)等影像技術升級數位化行銷工具之應用；在營運層面上則是以採取「全球供應鏈管理」為集團營運之核心，客思達-KY持續深化自行開發之採購管理系統及經銷商銷售系統之功能，除了提升內部營運效率，並有利於客思達-KY在多變的經濟環境下執行供應鏈管理之重要策略，創造未來整體營運良好成長動能。

(時報資訊)