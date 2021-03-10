因2月工作天數減少，台積電(2330)2021年2月營收1065.34億元，較1月的1267.49億元歷史次高紀錄減少15.9%，較去年同期仍增加14.1%。台積公司1~2月營收續創同期新高，達2332.83億元，較去年同期增加18.4%。台積公司第1季營運展望續樂觀，單季美元營收將再創新高。

受惠高效能運算、車用需求增強，以及智慧型手機季節性影響趨緩，台積電持續看好第1季營運，2021年第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，比去年第4季126.8億美元成長約0.2%至2.5%，平均季增率約1.3%，將再創新高。

以1美元兌換新台幣27.95元估計，台積公司本季台幣計價的營收估3549.65~3633.5億元，毛利率估50.5~52.5%左右，營益率估39.5~41.5%，整體營運也將維持在高檔。

台積電前2月營收2332.83億元，由公司展望推估，3月台幣營收比2月回升，預估單月營收回到1200億元之上，高標則約為1300億元，有機會挑戰去年9月的歷史新高1275.84億元。

台積電今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積公司看好今年晶圓代工產業比去年成長一成，台積公司持續優於平均水準，2021年營收預估比去年成長約15%，也將再創新高。

長期來看，台積公司看好包括5G、智慧型手機及HPC將維持強勁的需求，預期台積電業績在2020~2025年的年複合成長在10~15%，意即台積公司五年內營收將持續逐年創新高，且年增幅度10~15%，高於往年公司設定的5~10%的年成長幅度。

(時報資訊)