尖石五峰兩鄉原住民因工作和就學關係，就近移居到竹東鎮約有1萬人，縣府為讓都市原住民找到歸屬感，興建全國首座的「新竹縣原住民族教育推廣中心」已經完工，預定26日舉行峻工典禮暨部落大學開學典禮。

縣長楊文科指出，竹東、五峰及尖石原住民人口約有1萬8千多人，這座教育推廣中心將肩負推動原住民教育、文化、就業等面向的發展，也讓原住民鄉親有工作落腳的地方，會有更好的發展，成為原住民第二個家！」

縣府原民處長雲天寶指原住民族教育推廣中心位在竹東鎮中山國小對面，興建經費4500萬元，教育部國教署補助1500萬元，縣府編列3千萬元預算執行，2019年初動工，目前硬體已全部完工。

該中心是地上三層樓建築，二樓採半戶外設計型式，建築設計隱藏泰雅族巨石裂岩傳說，鳥瞰基地就像一塊巨石被水流環繞，有如原住民在大自然的懷抱中組成家園與聚落，共創有希望的未來。

雲天寶說，原住民族教育推廣中心將打造為教育、文化、就業職訓及照顧平台，也能讓部落長者傳承文化，讓都市原住民找到歸屬感，認識自己的族群，並從傳統中找到力量。

雲天寶並說，新竹縣部落大學辦理文化傳承活動、教學研發及產業推廣，歷年來執行成果豐碩，中央評鑑皆獲得優等佳績，將進駐原住民族教育推廣中心，增添館舍民族教育特色，提供原住民多元學習管道，扮演部落文化及產業發展的「推手」。

(中時 )