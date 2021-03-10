蘋果（Apple）的iPhone 12系列於去年秋天開賣，但其中尺寸最小的iPhone 12 mini銷售卻不如預期。據日媒報導，蘋果已通知供應商，將在2021年H1（1-6月）減少整體iPhone產量原估的2成， 其中減幅最大的iPhone 12 mini遭削減逾70%。

全球晶片荒的情況下，傳蘋果先前曾向部分供應商通知，2021上半年預計要超過1億支的iPhone 零組件，但蘋果如今將產能調降至7500萬支左右，只略高去年同期出貨量。

根據《日本經濟新聞》報導稱，蘋果已告知供應商，2021年將減少iPhone整體產量原先預估的2成至約7500萬，且針對iPhone 12 mini的銷量不佳，預計削減其逾70%的產量，而部分零件廠也接獲蘋果的消息，被要求暫時停止生產iPhone 12 mini的零組件。

該報導指出，iPhone 12 mini為iPhone 12系列中尺寸最小的，然而需求未達先前預估，銷售不如預期，只不過其他iPhone 12系列的機種依然熱銷。

但事實上，去年舊機種iPhone 11還是比iPhone 12受歡迎。據調查公司Omdia數據顯示，2020年蘋果iPhone 11 已高達6480萬支的銷量，成全球最暢銷智慧型手機。而雖然iPhone 12 mini雖然被指銷量不樂觀，仍以1450萬支的成績擠進「全球智慧型手機銷售TOP 10」的第10名。

廣發證券分析師表示，多數消費者對處理器和5G的差異，感受較不明顯，但依照尺寸的大小卻顯而易見，所以可能會選擇尺寸不大的舊機種iPhone 11。

Isaiah Research分析師也指出，iPhone 12 mini的電池比iPhone 11小很多，但兩支價格差不多，而iPhone 12 mini也只比iPhone 12便宜一點而已；消費者的選擇不言而喻。

(中時新聞網)