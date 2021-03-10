台日桌球金童玉女江宏傑、福原愛（小愛）近期受婚變風波纏身，4年多的台日婚姻亮起紅燈，福原愛被日媒拍到和高大男子互動親密，而江宏傑則遭指對小愛語言暴力，儘管雙方各自發聲明滅火，但仍重傷夫妻恩愛形象，不過江宏傑家自爆發婚變至今都沒對外發聲，對此，作家顏擇雅今（10日）則在臉書發表看法：「江宏傑目前只講對妻子的愛沒有改變，江家則完全沒發言，可見還是珍惜這段婚姻」。

江宏傑、福原愛這段4年多的台日婚姻亮紅燈，對此，作家顏擇雅今早則在臉書發表看法，指出福原愛從小就活在鎂光燈下，經歷爸爸離家出走，認為福原愛的成長過程應該是沒享受到家庭的天倫樂「婚後應該十足重視家庭才對。因為重視，要求也高」。

顏擇雅臉書全文。（圖／取材自顏擇雅（Joyce Yen）臉書）

顏擇雅指出，可能婆家有讓福原愛受不了的地方，但福原愛卻把自己的母親交給江宏傑家照顧「自己回日本這麼久，可見她對丈夫與婆家還是有基本信任的」，而江宏傑至今只表示，對福原愛的愛沒有改變「江家則完全沒發言，可見還是珍惜這段婚姻」。

江宏傑、福原愛受婚變風波纏身，4年多的台日婚姻亮起紅燈。（圖／本報系資料照片）

最後，顏擇雅也提到，這段婚姻珍惜的不是只有代言和錢「婚姻已維持四年，還有兩個小孩，當然有值得珍惜的東西」，顏擇雅並呼籲外界：「為什麼不單純給他們加油，或建議他們先找婚姻諮商試試看呢」，顏擇雅這一番見解引發熱議。

(中時新聞網)